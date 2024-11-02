影／中橫公路出現驚險大天坑 公路局急搶修

康芮颱風影響，大梨山地區台7甲線及中橫有嚴重災情，中橫公路83公里處路面有掏空現象，出現驚險大天坑，暫時禁止車輛通行，谷關工務段已連夜調度機具，今天早上開始回填。

谷關段表示，台8線83K路面掏空，該路段是長期地滑路段，過去工務段就把現場改為幾樁擋土牆，基樁長度25公尺，施工後路面高度因基樁發揮作用尚屬穩定，但是下邊坡持續變形滑落造成基樁裸露，已多次修補露出基樁。