台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毀神像 警報器響驚醒出家人

台南市新營區妙法禪寺今天凌晨1點突然起火，而且火勢猛烈。消防局接獲路過民眾報案出動16車33名消防員及義消10人前往滅火，所幸僅大殿前廳部分佛像與法器、彩繪受損，半小時後將火撲滅，沒有人員受傷受困。

消防員表示，初步研判為蠟燭引燃佛像，燃燒面積約20平方公尺，雖有財損但出家人表示不須火調。而現場有裝設住宅警報器，警報器有作動，但火勢迅速燃燒，遭焚燬。最近有許多寺廟舉辦法會，呼籲要特別小心。