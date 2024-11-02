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台南新營妙法禪寺凌晨起火！燒毀神像 警報器大響驚醒出家人

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台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毀神像 警報器響驚醒出家人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新營區妙法禪寺今天凌晨1點突然起火，而且火勢猛烈。消防局接獲路過民眾報案出動16車33名消防員及義消10人前往滅火，所幸僅大殿前廳部分佛像與法器、彩繪受損，半小時後將火撲滅，沒有人員受傷受困。

消防員表示，初步研判為蠟燭引燃佛像，燃燒面積約20平方公尺，雖有財損但出家人表示不須火調。而現場有裝設住宅警報器，警報器有作動，但火勢迅速燃燒，遭焚燬。最近有許多寺廟舉辦法會，呼籲要特別小心。

這處位於復興路161巷的禪寺凌晨一點左右冒出火煙，新營消防分隊人員到達現場發現是禪寺1樓起火，現場是3樓鋼筋水泥建築物，因為罕見寺廟起火，出動第一大隊下營、六甲、後壁、東山、柳營、鹽水等分隊共16消防車輛前往。火勢很快就控制撲滅。寺內出家人都在後方禪房，沒有受傷。

台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供
台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供
台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供
台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供
台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供
台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供
台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供
台南新營妙法禪寺凌晨起火燒毁部分神像，出家人未受傷。圖／台南市消防局提供

台南 消防員 火災 警報

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