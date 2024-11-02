醉男當街持利器猛刺肚子自殘 送醫搶救仍不治

曾姓男子1日晚間被人發現疑似酒醉路倒在新北市新店區一處公車停靠站，民眾熱心報警並叫救護車，救護人員場到，發現曾男意識模糊且腹部3處穿刺外傷，經送醫急救仍宣告不治。警方漏夜封鎖現場採證並已聯繫死者家屬到院處理，後續依規定報請檢察官相驗釐清死因。

新北市新店警方1日晚間9時39分獲接119轉報110，在新店區中正路鄰近民權路口一處公車站前，發現1名酒醉男子路倒且疑似持刀或是利器猛刺自己肚子，需救護送醫，新店員警獲報迅速趕抵現場，發現傷者已由救護車送往新店慈濟醫院救治，但經搶救至晚上10時26分仍宣告不治。

據了解，救護人員到場時看見曾姓男子（40歲）疑使用鏡子玻璃碎片刺傷腹部。警方漏夜封鎖現場進行採證，現場確有發現沾有血跡的鏡子玻璃破片，疑似是死者自殘所使用的利器。警方已聯繫上死者姊姊到院處理並了解可能事發原因，後續依規定報請台北地檢署檢察官相驗釐清死因。

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