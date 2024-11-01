台中神岡一座加油站旁宿舍大火 消防隊員驚險搶救
台中市神岡區一座加油站旁宿舍今晚發生大火，起火點緊鄰加油站加油槽，情況危急，大批消防隊員驚險搶救，到晚上11點多火勢已撲滅，無人員傷亡。
台中市消防局今晚10點41分獲報，神岡區民生路有住宅火警，消防隊員到場發現是緊鄰加油站的宿舍起火，情況危急，請求支援，消防局共派四平分隊、大雅分隊、潭子分隊、神岡分隊、第一大隊、豐南分隊和豐原分隊人車到場搶救，多輛消防車深夜在街頭鳴笛趕往現場，引起民眾心驚，有大雅民眾住在距離火場二公里遠就可看到火煙，住大雅三和國小附近民眾也聞到疑似燒塑膠刺鼻味道。
消防隊員搶救下，晚間11點多火勢已撲滅，消防局火調單位正調查起火原因中，起火點緊鄰加油站，許多路人和駕駛好奇駐足觀看。
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