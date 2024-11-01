影／軍用貨車左轉進營區路口與重機發生車禍 1死1傷

陳姓軍人今傍晚駕駛軍用貨車在恆春鎮省北路台26線南下車道缺口左轉進入三軍連訓基地仁壽營區時，張姓男子騎大型紅牌重機車往北直行，重機車與軍用貨車發生車禍，重機車騎士張男送醫不治，機車乘客昌男受傷骨折，陳姓軍人未受傷，車禍原因仍待釐清。

根據軍用貨車行車紀錄器的畫面，案發當時，44歲陳姓軍人駕駛軍用貨車行經台26線恆春鎮省北路段，左轉進入仁壽營區時，軍用貨車轉進路口後，疑似才看到前方直行機車，但已經來不及，畫面中喊著「車車車...」，重機當場撞上軍用貨車，駕駛隨即「啊」，碰的一聲。

警方調查，23歲張姓男子騎大型紅牌機車往北直行，後方載乘客22歲昌姓男子，與左轉進入營區軍用貨車當場撞上，重機與貨車發生擦撞後再撞牆倒地，張男現場救護已無心跳，送南門醫院急救不治，後座乘客昌男左腿開放性骨折，送恆春旅遊醫院，意識清醒。

陳姓軍人未受傷，警方對陳姓軍人酒測，酒測值為零。警方初步調查，大型紅牌重機車主是昌姓乘客，重機騎士張男沒有大型重機駕照，僅普通機車駕照，越級駕駛，兩人是同村朋友。