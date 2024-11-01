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颱風讓測速照相桿抓狂？時速10公里也被拍 警要撤銷近百張罰單
昨日康芮颱風襲台期間，屏東縣萬丹鄉西環路與和平路口的測速照相設備故障異常，汽車只要經過就會被拍照。經縣府警察局交通隊檢查後，目前已關閉拍攝功能並暫停執法，針對系統異常期間拍攝的94輛車輛，會主動逐案撤銷相關裁罰。
縣議員許展維昨日行經此路段時發現，該設備只要是車子經過就會拍照，懷疑發生故障，立即通報交通隊。他說，他經過時也被拍到，返回觀察半小時，發現就算時速10公里或20公里也同樣被拍，馬上跟交通隊反映，也希望針對全縣測速器總盤點，不要讓路人無辜荷包失血。
交通隊表示，經查該路口測速照相設備因風雨關係，導致偵測信號故障異常，目前已關閉拍攝功能並暫停執法，後續將待設備檢修完畢後才會重新啟用。
交通隊強調，經查10月31日下午3時54分至6時8分總計共有94輛車被拍攝，會主動逐案撤銷相關裁罰，保障用路人權益。
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