金門牧場施工不慎引火警 牛隻驚慌失措險成「烤肉」

位在金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出有貨櫃燃燒，由於貨櫃屋內存放大量乾燥牧草，加上近日東北季風強勁，消防局獲報不敢大意，派出4車8人前往搶救，火勢約在1小時內控制撲滅，未波及牧場旁牛隻及人員安全。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心今天下午13時45分接獲民眾報案，指稱畜牧場正在進行貨櫃的焊接工程，結果焊接的火星不慎掉落到貨櫃屋內，剛好內部存放大量乾燥牧草，牧草因火星引燃後火勢迅速擴大，由於現場鄰近畜牧場，一度嚇得牛隻驚慌大叫。

消防局金湖車組抵達後，發現貨櫃內都是易燃牧草，為免火煙持續悶燒，現場指揮官副大隊長李忠仁立即指示所屬佈署2水線，並由業主駕駛推高機配合移除貨櫃屋內乾燥牧草，搭配水線進行射水滅火降溫，歷時約1小時順利完成殘火處理，整起火警所幸未有任何人命傷亡及財物損失。