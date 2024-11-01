快訊

火勢猛烈！台中神岡泡棉沙發工廠遭祝融 消防人員急搶救

「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

聽新聞
0:00 / 0:00

金門牧場施工不慎引火警 牛隻驚慌失措險成「烤肉」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

位在金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出有貨櫃燃燒，由於貨櫃屋內存放大量乾燥牧草，加上近日東北季風強勁，消防局獲報不敢大意，派出4車8人前往搶救，火勢約在1小時內控制撲滅，未波及牧場旁牛隻及人員安全。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心今天下午13時45分接獲民眾報案，指稱畜牧場正在進行貨櫃的焊接工程，結果焊接的火星不慎掉落到貨櫃屋內，剛好內部存放大量乾燥牧草，牧草因火星引燃後火勢迅速擴大，由於現場鄰近畜牧場，一度嚇得牛隻驚慌大叫。

消防局金湖車組抵達後，發現貨櫃內都是易燃牧草，為免火煙持續悶燒，現場指揮官副大隊長李忠仁立即指示所屬佈署2水線，並由業主駕駛推高機配合移除貨櫃屋內乾燥牧草，搭配水線進行射水滅火降溫，歷時約1小時順利完成殘火處理，整起火警所幸未有任何人命傷亡及財物損失。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋在此呼籲，由於金門時序已入冬，天乾物燥，任何的小火星都可能引發大火，民眾在進行焊接等會產生火星的行為時，務必要確認現場週遭可燃物是否預做防護或移除，以免因此引發火災而造成自身財產之重大損失。

位在金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出火警，畜牧場主人出動山貓，將貨櫃中易燃的牧草移除。圖／民眾提供
位在金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出火警，畜牧場主人出動山貓，將貨櫃中易燃的牧草移除。圖／民眾提供
金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出貨櫃燃燒，由於貨櫃屋內存放大量乾燥牧草持續悶燒，消防人員到場灌救。圖／民眾提供
金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出貨櫃燃燒，由於貨櫃屋內存放大量乾燥牧草持續悶燒，消防人員到場灌救。圖／民眾提供
位在金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出有貨櫃燃燒，消防人員獲報到場切割貨櫃屋，方便灌救。圖／民眾提供
位在金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出有貨櫃燃燒，消防人員獲報到場切割貨櫃屋，方便灌救。圖／民眾提供

火災 牧場 貨櫃

延伸閱讀

金門小三通復航後往返已正式破百萬人次 估年底破120萬

民團指修離島建設條例有害國安 陳玉珍：亂扣帽子

康芮颱風遠離 金門海空交通午後陸續恢復正常

康芮強襲掀浪⋯金門2船翻覆損失慘 漁民怨不知遭列颱風圈範圍

相關新聞

火勢猛烈！台中神岡泡棉沙發工廠傳火警 消防隊員急搶救

台中市神岡區今天傍晚發生工廠火警，火勢猛烈，消防隊員搶救，無人員受困受傷，起火原因由消防火調單位調查中。

幫家人買晚餐…內湖騎士颱風夜遇橫禍母落淚 相驗死因出爐

昨天颱風天，台北市48歲羅姓男子晚間騎機車外出幫母親及妹妹買晚餐，行經內湖區文德路一帶時，不慎被路樹、電桿砸中，送醫不治...

疑天雨路滑…轎車高速自撞路桿「車體嚴重變形」 駕駛命危送醫急救

位在苗栗市新英國小前的台13線，今天下午2點半左右，一起轎車疑天雨路滑，高速自撞路邊電線桿事故，由於撞擊力道強大，車體嚴...

金門牧場施工不慎引火警 牛隻驚慌失措險成「烤肉」

位在金湖鎮建華靶場附近的一處養牛畜牧場今天下午傳出有貨櫃燃燒，由於貨櫃屋內存放大量乾燥牧草，加上近日東北季風強勁，消防局...

颱風夜3度倒車衝撞禮儀社玻璃門 台南警掌握犯嫌通知到案說明

有民眾在網路po出台南南區國民路上某禮儀社昨晚遭人駕駛灰色轎車，三度倒車撞毀其玻璃門，後而駛離現場，全程被民眾目睹並po...

新竹警製聯絡簿小貼紙 直送犯罪預防觀念到校園與家庭

新竹市警察局少年警察隊製作詐欺、竊盜、聚眾鬥毆、毒品等6款聯絡簿宣導小貼紙，並與教育處合作，透過學生聯絡簿張貼宣導小貼紙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。