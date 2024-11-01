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男大生颱風天步道散心受困 台中警冒雨搜救

中央社／ 台中1日電

颱風康芮昨天襲台期間，台中陳姓男大生中午見無風雨，前往太平區咬人狗坑步道散心，不料下午天色昏暗、風雨增強而迷路報案，警方上山尋獲男大生並引導下山，結束一場虛驚。

台中市警局太平分局今天表示，警方昨天下午5時多接獲陳姓男子報案稱，他當天下午獨自1人前往太平區咬人狗坑步道，因天色太黑又風雨過大無法脫困，請求警方協助。

因正值颱風過境之際，入夜後風雨漸增強，警方冒雨2度入山搜尋未果，因憂心陳男受困恐有危險之虞，後續再增派多名警力分頭入山搜尋，並與陳男保持通訊聯繫，透過陳男提供附近標的物特徵，警方以警用巡邏車警示燈光供辨識，獲報後約3小時，在老鼠崎登山步道附近山道找到陳男。

陳男向警方表示，他中午見無風雨前往步道散心，不料下午卻天色昏暗而迷失方向。陳男雖全身疲憊，幸身體無大礙，由員警載回派出所稍作休息後送返租屋處。

警方呼籲，颱風及豪雨期間切勿入山，民眾若在山區迷路切勿驚慌，應冷靜分析現場環境，手機如無訊號，待確認自身安全後，撥打110、119告知座標方位，並於現場等待救援，勿隨意走動避免遭遇更大危害。

台中市 登山步道 颱風

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