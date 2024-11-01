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愛情不會從天上掉下來！ 雲林警圖解詐騙手法籲「沒見到人」不要匯錢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣今年已接獲詐欺案件1660件，累計財損4.68億元，雲林縣警局長李建民表示，「愛情不會從天上掉下來，只有騙子會從網路跑出來」，警方以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。

雲林縣警局表示，全國今年截至昨日獲報詐欺案件6.6萬多件，財務損失高達326.6億元，其中雲林縣有1660件，財損4.68億元，李建民表示，目前雲林縣已破獲45件詐騙集團，逮捕356人，查扣不法利得近6千萬元，銀行行員也協助攔阻民眾遭詐騙金額1.64億元。

詐騙案層出不窮，內政部警政署日前在網路上公布打詐儀表板，並提醒各縣市警局應結合首長進行「聚焦有效」的宣導，雲林縣警察局透過議會總質詢進行反詐騙宣導，由民意聯盟黨團議員王又民及國民黨團議員黃勝志運用質詢時間，在議會直播平台進行反詐騙議題質詢，並製成防詐影片，加強推播分享至各鄉鎮市地方社群，擴大宣導成效。

李建民表示，「愛情不會從天上掉下來，只有騙子會從網路跑出來，沒看到本人、沒牽到手，錢不要傻傻匯出去」，民眾可以透過打詐儀表板所分享的「每日案例」，了解詐欺集團慣用的手法及常潛伏於哪些平台使用詐術騙取錢財，警局也以圖解方式解析常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，如有相關疑問記得撥打165反詐騙專線諮詢，不幸遭受詐騙請撥打110或就近至派出所報案。

雲林縣警局長李建民（左）利用議會質詢時間與議員進行詐騙宣導，以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局長李建民（左）利用議會質詢時間與議員進行詐騙宣導，以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局長李建民（左）利用議會質詢時間與議員進行詐騙宣導，以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局長李建民（左）利用議會質詢時間與議員進行詐騙宣導，以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。圖／雲林縣警局提供

愛情 詐騙集團 雲林

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