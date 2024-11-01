愛情不會從天上掉下來！ 雲林警圖解詐騙手法籲「沒見到人」不要匯錢
雲林縣今年已接獲詐欺案件1660件，累計財損4.68億元，雲林縣警局長李建民表示，「愛情不會從天上掉下來，只有騙子會從網路跑出來」，警方以圖解常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，並拍攝防詐影片宣導，呼籲民眾不要掉進陷阱。
雲林縣警局表示，全國今年截至昨日獲報詐欺案件6.6萬多件，財務損失高達326.6億元，其中雲林縣有1660件，財損4.68億元，李建民表示，目前雲林縣已破獲45件詐騙集團，逮捕356人，查扣不法利得近6千萬元，銀行行員也協助攔阻民眾遭詐騙金額1.64億元。
詐騙案層出不窮，內政部警政署日前在網路上公布打詐儀表板，並提醒各縣市警局應結合首長進行「聚焦有效」的宣導，雲林縣警察局透過議會總質詢進行反詐騙宣導，由民意聯盟黨團議員王又民及國民黨團議員黃勝志運用質詢時間，在議會直播平台進行反詐騙議題質詢，並製成防詐影片，加強推播分享至各鄉鎮市地方社群，擴大宣導成效。
李建民表示，「愛情不會從天上掉下來，只有騙子會從網路跑出來，沒看到本人、沒牽到手，錢不要傻傻匯出去」，民眾可以透過打詐儀表板所分享的「每日案例」，了解詐欺集團慣用的手法及常潛伏於哪些平台使用詐術騙取錢財，警局也以圖解方式解析常見的假投資、假愛情交友投資、假檢警等詐騙手法，如有相關疑問記得撥打165反詐騙專線諮詢，不幸遭受詐騙請撥打110或就近至派出所報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言