南投仁愛鄉山區溪水暴漲危險 搜救人員前進4名族人最後失蹤處

康芮颱風侵台時，10月30日下午，南投仁愛鄉葉姓男子等4人前往濁水溪下游釣魚，疑因溪水暴漲受困，且通訊中斷，截至今天上午10時仍無法電話聯繫，南投縣消防局會同林保署組成搜救隊，冒天氣不佳入山搜救，目前已從卓社林道進入，盼盡速前進到失蹤地點，但因搜救路線未知是否暢通，目前仍未回消息。

南投縣消防局表示，報案人表示4名族人10月30日上午到濁水溪支流卡社溪漁獵，最後定位在仁愛鄉帕那巴拉社一帶漁獵，並預計10月31日晚間7時回程，但由於電話聯繫不上，當晚親友使用APP也無法取得4人所在位置經緯度，因此通報南投消防局119；由於天氣不佳，已申請空勤直升機及機組人員整備待命，但天候不佳尚無法起飛。

南投縣仁愛分局指出，昨天獲報仁愛鄉武界地區葉姓男子等4人於10月30日前往濁水溪下游釣魚，原定昨天回程，因上游栗栖壩放水受困、通訊中斷，搜救行動昨天因雨勢過大、溪水暴漲而中斷，消防局今天出動人力前往，警方也將全力配合救援任務。