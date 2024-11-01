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南投仁愛鄉山區溪水暴漲危險 搜救人員前進4名族人最後失蹤處

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

康芮颱風侵台時，10月30日下午，南投仁愛鄉葉姓男子等4人前往濁水溪下游釣魚，疑因溪水暴漲受困，且通訊中斷，截至今天上午10時仍無法電話聯繫，南投縣消防局會同林保署組成搜救隊，冒天氣不佳入山搜救，目前已從卓社林道進入，盼盡速前進到失蹤地點，但因搜救路線未知是否暢通，目前仍未回消息。

南投縣消防局表示，報案人表示4名族人10月30日上午到濁水溪支流卡社溪漁獵，最後定位在仁愛鄉帕那巴拉社一帶漁獵，並預計10月31日晚間7時回程，但由於電話聯繫不上，當晚親友使用APP也無法取得4人所在位置經緯度，因此通報南投消防局119；由於天氣不佳，已申請空勤直升機及機組人員整備待命，但天候不佳尚無法起飛。

南投縣仁愛分局指出，昨天獲報仁愛鄉武界地區葉姓男子等4人於10月30日前往濁水溪下游釣魚，原定昨天回程，因上游栗栖壩放水受困、通訊中斷，搜救行動昨天因雨勢過大、溪水暴漲而中斷，消防局今天出動人力前往，警方也將全力配合救援任務。

南投消防局並指出，中央氣象署10月29日下午5時30分發布颱風康芮海上颱風警報，因此4名部落族人是在颱風康芮海警發布後入山漁獵，原定10月31日晚間下山吃飯，不料遇上溪水暴漲，未能順利返家，之後更失聯，未來將全力配合持續執行搜救行，但因目前山區溪水暴漲，搜救人員渡溪搜救有困難動，只期盼4人都具備野外救生能力，原地等待救援。

康芮颱風侵台時，南投仁愛鄉葉姓民眾等4人，疑因溪水暴漲受困山區失聯，搜救隊今天出動救援。圖／南投仁愛分局提供
康芮颱風侵台時，南投仁愛鄉葉姓民眾等4人，疑因溪水暴漲受困山區失聯，搜救隊今天出動救援。圖／南投仁愛分局提供
康芮颱風侵台時，南投仁愛鄉葉姓民眾等4人前往濁水溪下游釣魚，疑因溪水暴漲受困山區失聯。圖／南投仁愛分局提供
康芮颱風侵台時，南投仁愛鄉葉姓民眾等4人前往濁水溪下游釣魚，疑因溪水暴漲受困山區失聯。圖／南投仁愛分局提供

南投縣 康芮颱風 濁水溪

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