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苗栗聖財宮遶境疑未備涼水引轎班不滿 廟方人員挨打倒地
苗栗縣後龍鎮一間宮廟上月底辦理遶境活動時，疑因主辦方未準備便當涼水，引發轎班成員不滿，竟持轎桿將現場廟方工作人員毆打倒地，全程被民眾拍下PO網，有網友直呼「太扯了！」對此，轄區竹南警分局今天表示，事發至今並未接獲民眾報案，目前已主動介入調查，將通知相關人員說明，以釐清案情。
據「社會事新聞影音」網路平台的畫面影像顯示，該事件發生於10月27日晚間，後龍鎮聖財宮舉辦20周年遶境祈福活動，疑因主辦方未準備便當涼水引發轎班不滿，有成員持轎棍將廟方人員毆打倒地。
廟方人員指出，被打的是陳姓宮主的二兒子，打人的也不知道是哪間廟宇的人，事發當時遶境活動已經快結束，準備回宮，才有人說沒拿到涼水，然後宮主兒子跟對方解釋到一半，就發生衝突，應該是雙方溝通時產生誤會。事後，傷者到醫院檢查，有輕微腦震盪、手指骨頭有斷，後續是否提告暫不方便透露。
警方初步了解，宮廟遶境成員疑似後勤物資分配問題而起糾紛，但事發當晚未接獲民眾報案有衝突案件，目前因網路流傳影像零碎，為求謹慎，將通知相關人員到場說明，以釐清詳細案情。呼籲民眾參與宮廟活動應遵守秩序並保持和平理性，如遇糾紛切勿衝動行事，應立即報警請警方到場協助，如有鬥毆情事將依法嚴辦。
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