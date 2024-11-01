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颱風天維修桃園工廠鐵捲門 鐵梯遭強風吹倒...1工人摔落不治

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

強烈颱風康芮襲台造成不少災情，桃園市長張善政今天上午在市議會答詢時，提及一名泰國籍移工，昨午在觀音工業區的公司維修大門時，站立的鐵梯疑似遭強風吹倒，移工當場由高處摔落重傷不治，成為桃園市康芮風災傷亡紀錄中唯一死亡案件。

據悉，這起工安事故發生在昨天下午3點左右，47歲泰國籍移工在觀音區國建三路某科技材料廠擔任維修人員，由於工廠鐵捲門發生故障，移工搬來鐵梯，爬上大約3公尺高處，檢修鐵捲門的馬達。

期間，自康芮登陸後，強風陣陣襲來，不僅大樹連根拔起，未固定的物品隨風亂飛，這名移工當時在約1樓高度的高空維修時，疑似也未做好安全防護措施，以致鐵梯遭強風或不明原因傾倒後，站立的移工由高處跌落，雖緊急送醫仍不治，大園警方已報請桃園地檢署檢察官相驗。

知情人士指出，案發當下由於無人目擊，工廠的監視器受限於角度問題，並無拍下事發過程，無法確定是否與強颱康芮釀災有關聯，詳細原因仍待釐清。

桃園觀音工業區有名47歲泰國籍移工，昨午在強颱康芮侵台之際，爬上高梯維修工廠鐵捲門，鐵梯疑遭強風吹倒，造成移工摔下不治，這起事件成為桃園市康芮風災唯一死亡案件。記者陳恩惠／攝影
桃園觀音工業區有名47歲泰國籍移工，昨午在強颱康芮侵台之際，爬上高梯維修工廠鐵捲門，鐵梯疑遭強風吹倒，造成移工摔下不治，這起事件成為桃園市康芮風災唯一死亡案件。記者陳恩惠／攝影

移工 觀音

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