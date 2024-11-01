影／新莊屁孩隨機踹倒機車 還笑：颱風天倒幾台正常吧！警立逮人
昨晚風強雨驟，新北市新莊區卻有一群年輕人在街上嬉鬧、隨機踹倒他人機車取樂，還錄影上傳社群軟體聲稱「颱風天倒幾台很正常吧」。警方今天凌晨循線找到20歲吳姓男子，將依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。
據了解，昨晚有5名年輕人共乘租來的廂型車，自稱外出吃飯，到了晚間8時許，他們先後將車開到新莊區公園路、中環路與榮華路口停靠，滿身刺青的吳姓男子獨自下車，惡作劇用腳踹倒2輛機車，波及旁邊2輛機車，共造成4輛損壞。
留在車上躲風雨的友人嘻嘻笑笑拿手機錄影，事後將影片貼在不同社群軟體還上字幕「颱風天倒幾台很正常吧！」結果引起公憤罵聲四起，認識吳男的網友不僅貼出照片公開他的身分，還有人直接向警方報案。
新莊警分局確認身分後，今天凌晨0時許前往吳姓男子位於新莊區民安西路住處，將他帶回中港派出所。吳男供稱一時興起惡作劇，只有他1人踹機車，其他4人只是留在車上看熱鬧。警詢後依毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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