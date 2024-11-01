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影／新竹婦投資36萬購買靈骨塔 「撕紙條當收據」太簡陋...警逮人
詐騙集團假扮靈骨塔業務，誘騙新竹市50多歲婦人購買靈骨塔，婦人誤以為能獲得高額報酬便花36萬投資，未料對方竟用破爛筆記本紙條當作收據，讓婦人起疑報案。警方將計就計，再度約出對方並將2名詐騙集團成員逮捕，訊後依詐欺罪嫌送辦。
新竹市警察局第一分局指出，西門派出所最近接獲一名婦女諮詢，該婦人拿著一張看起來像隨手從筆記本撕下來的紙條，表示這是她投資的靈骨塔業務給她的收款收據，在家人的陪同下前來尋求警察協助確認是否真的遭詐騙。
警方查看該名婦人提供的紙條後發現，該紙條內容僅簡短註記茲收該女36萬元款項及收款人姓名資料，連公司章戳都沒有，粗糙的詐騙手法立即被員警斷定其遭詐騙無誤。在警方及家人勸說下，該婦女總算相信自己遇上詐騙集團，並同意配合警方假意與詐騙集團相約簽立後續購買塔位等合約，誘捕詐騙集團自投羅網。
警方表示，當詐騙集團成員依約前往該婦人家中簽約並欲持續誘騙該女投入更多資金時，埋伏在外警員隨即進入當場逮捕2名詐騙集團成員，並查扣工作手機3支、合約書1分及收據1張等證物，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦，
警方提醒，靈骨塔詐欺案層出不窮，詐騙集團先與被害人頻繁互動、博取信任，再透過精美的介紹書及合約書誘騙被害人投資生基塔位，政府在政策性鼓勵「環保葬」的趨勢下，未來靈骨塔產品預料不會再增加，也沒有太大的增值空間，購買殯葬商品包含生前契約、塔位，或另外包裝套組時，千萬別誤認這是投資商品。
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