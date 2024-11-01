暗夜社區巷內傳巨響！桃園國三生上頂樓 吹風淋雨15分鐘後墜樓

桃園市某國中14歲少年疑因課業壓力，今天凌晨獨自搭住家社區電梯上頂樓，待了10幾分鐘後墜下，撞上路邊停放汽車車尾，跌落地上失去意識，巨大撞擊聲引起戶外抽菸住戶注意並求救，少年目前仍在醫院急救，詳細原因待釐清。

據悉，這起由社區高樓墜落的案件發生在今天凌晨1點20分，位於蘆竹區五福宮周邊1棟逾200戶社區大樓旁巷內傳出巨大撞擊聲響，剛好有男住戶下樓站在戶外抽菸，立刻上前查看，驚見1名國中男生失去意識倒在血泊中，立刻報警求救。

119勤指中心今晨1點26分據報，派遣第三救災救護大隊蘆竹分隊2輛救護車4名救護員到場，發現少年已無呼吸心跳，立刻給予靜脈注射、頸圈長背板固定，以及CPR(心肺復甦術)、AED(自動體外心臟電擊去顫器)等救護處置，立刻送往林口長庚醫院急救。

蘆竹警方據報，到場發現少年路倒旁1輛停放在停車格內的轎車車尾有嚴重撞擊凹陷的痕跡，地上散落車體碎片及少年的眼鏡，於是上到社區頂樓查看，發現150公分高的女兒牆旁，留有少年的拖鞋，現場未發現遺書或其他物品，女兒牆面也因康芮颱風的雨水無法發現接觸的摩擦痕跡。

警方調閱社區及電梯監視器，發現少年凌晨1點3分由住家樓層搭著電梯至13樓頂，由於頂樓無裝設監視器，於是調閱社區周邊影響，發現少年上樓後，曾待在樓頂吹風淋雨15分鐘，於1點19分爬上女兒牆後墜落。

家人據報趕往急診室，對於孩子墜樓事件未有意見，只盼孩子能恢復意識，健康成長，據悉，少年的就學成績不錯，平常對自己相當嚴格，近期學校才考完期中考，懷疑是課業壓力導致。

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