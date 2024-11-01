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影／陸籍貨輪擱淺岸際！抽油船大霧中抵野柳...2因素確認沒漏油

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨在野柳岸際約100公尺礁石擱淺，船上247公噸重油、輕油37噸，恐漏油汙染海洋。船港局今天上午到場會勘，確認油料沒有外洩，因為船隻的設計左舷才有油櫃，算是不幸中的大幸，沒有漏油的跡象，中午抽油船已到現場，準備執行抽油作業。

貨輪上載有的一大兩小3台橋式起重機掉落1台橋式起重機，目前卡在礁石上，但也成為支撐船的力量，沒有劇烈漂移和晃動，才能撐過昨晚風雨。

航港局表示，因為貨輪的設計左舷才有油櫃，所以算是不幸中的大幸，完全沒有漏油的跡象，中午前後會有抽油船進行抽油作業。現場不斷飄起濃濃的大霧，不過強勁的大風已經緩和下來，海浪也比較小了。

據指出，橋式起重機造價將近3億元。海巡署長張忠龍今天上午9點半到現場慰問現場海巡署士官兵，同時發放慰問金。上午11點多，「海歷15號」抽油平台船及「詠順1號」油駁船，兩船已到現場。

抽油船抵野柳貨輪擱淺岸際，現場起大霧確認沒漏油。記者游明煌／翻攝
抽油船抵野柳貨輪擱淺岸際，現場起大霧確認沒漏油。記者游明煌／翻攝
抽油船抵野柳貨輪擱淺岸際，現場起大霧確認沒漏油。記者游明煌／翻攝
抽油船抵野柳貨輪擱淺岸際，現場起大霧確認沒漏油。記者游明煌／翻攝

海巡署 漏油 重機

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