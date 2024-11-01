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鈺洲啟航今下午起抽油 侯友宜：感謝老天船沒斷
中國大陸籍鈺洲啟航輪在野柳海域載浮載沉，船上290噸油若外漏，恐嚴重危害周邊海域生態。新北市長侯友宜今天在議會指出，最重要工作之一是鈺洲啟航輪處置，希望下午開始把重油抽出來。這兩天運氣不錯，否則經過颱風四虐船體早就斷裂，「感謝老天保佑」，希望加速完成作業。
鈺洲啟航輪重量為9968噸，載運3座橋式起重機、存油為重油247噸、輕油37噸，為免油汙外洩，新北市環保局10月30日5時啟動緊急應便在東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口佈設攔油索，並依油汙模擬範圍安排20名人員與中央協力監控。
環保局表示，抽油船已在今天10時抵達，由船主委託海保署應變廠商展開工作，環保局今日與漁業處人員，持續監控周邊，確保油汙不會外漏，也持續派出稽查、清潔等人員輪值掌控。
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