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不知有颱風...捷克籍夫妻登奇萊東稜獲救：感謝台灣人幫忙

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

捷克籍夫妻Stanislav Vosolsobě 與妻子Anna到太魯閣國家公園登山遇到康芮颱風，今天由空勤黑鷹直升機吊掛平安救出。兩人說，很喜歡台灣的自然環境，二度來台登山，原本認為10月底、11月不是颱風季節，且入山時天氣不錯，沒想到會遇到颱風，很感謝大家的幫忙，現在只想好好睡一覺。

38歲的Stanislav與35歲的妻子Anna今早下山後，花蓮消防分隊立刻送上熱食，也了解兩人颱風天登山的原因。Stanislav說，他大學時就來過台灣，對台灣的印象很好，也喜歡台灣的自然環境，所以利用假期和妻子來台登山。

他說，一直覺得10月底、11月不是台灣的颱風季節，上月27日入山逆走奇萊東稜時天氣不錯，並不知道有颱風要來。因為預計要走12天，為了省電，把手機關機，錯過太管處發的颱風勸離簡訊。

Stanislav說，兩人從岳王亭上山，經過研海林道走到三叉營地時，發現路線難度高，一直在爬坡很辛苦，且風雨愈來愈大，沿路很多樹枝掉落，上月30日決定下撤，折返到岳王亭時，遇到溪溝溪水暴漲過不去，再往回走到一處風勢較小的平坦地點紮營，打開手機傳訊回捷克向親友求救。

他表示，這次準備兩周的食物，非常充足，沒有挨餓，只是晚上溫度下降到攝氏5度，非常冷，夫妻倆一直待在帳篷內互相取暖，今天平安獲救，很感謝台灣人幫助，獲救後最想做的事，就是好好睡一覺。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長林武正表示，上月30日接獲訊息，但捷克籍夫妻手機未開無法取得聯繫、確認位置，直到兩人昨天中午發訊回捷克求救，我方收到座標後，昨天下午3時立即集結12人地面部隊，但當時風雨正強無法上山搜救，今天一早申請空勤黑鷹直升機出動完成吊掛。

林武正說，捷克籍夫妻能平安獲救，有一些關鍵，兩人發送求救訊息後就在原地不動，這非常重要，而且行前準備14天的糧食，非常充足，也沒有缺糧，都是原因。

捷克籍夫妻Stanislav Vosolsobě 與妻子Anna到太魯閣國家公園登山遇到康芮颱風，今天獲救。記者王燕華／翻攝
捷克籍夫妻Stanislav Vosolsobě 與妻子Anna到太魯閣國家公園登山遇到康芮颱風，今天獲救。記者王燕華／翻攝
到太魯閣登山的捷客籍夫妻今天一早由黑鷹空勤直升機救下山。圖／民眾提供
到太魯閣登山的捷客籍夫妻今天一早由黑鷹空勤直升機救下山。圖／民眾提供
捷克籍夫妻Stanislav Vosolsobě 與妻子Anna到太魯閣國家公園登山遇到康芮颱風，今天獲救。記者王燕華／翻攝
捷克籍夫妻Stanislav Vosolsobě 與妻子Anna到太魯閣國家公園登山遇到康芮颱風，今天獲救。記者王燕華／翻攝

康芮颱風 捷克

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