影／高雄捷警紅線區臨停「放人下車」釀追撞 2騎士受傷
高雄市捷運警察隊警車今天上午在路口禁止臨時停車的紅線區停車，要放員警下車，遭後方機車女騎士追撞；女騎士人車倒下又波及路過2輛汽機車，造成2名機車騎士受傷。確實肇事原因由警方調查中。
今天上午7時20分許，高雄市捷警隊顏姓警員（45歲）駕駛警車，沿高雄市苓雅區大順三路直行，在大順三路與建國路口紅線禁止臨時停車處停車，讓另名隊員下車，不料，後方劉姓女子（46歲）騎機車煞車不及，撞上警車車尾。
劉女撞得人車倒地，不巧，旁邊又同有直行的汽機車經過，她倒地時撞擊何姓男子（25歲）的轎車和王姓男子（25歲）的機車，致王男機車也摔車。劉女與王男受傷，她由救護車送醫，暫無大礙。
警方據報到場，對顏姓警員及另3名騎機車駕駛人酒測，無酒精反應。警方表示，捷運警察隊警車放員警下車，是要到旁邊的輕軌車站簽巡，是執行勤務中的特種車輛，無違規問題，確實肇事原因待交通大隊釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言