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影／高雄捷警紅線區臨停「放人下車」釀追撞 2騎士受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市捷運警察警車今天上午在路口禁止臨時停車的紅線區停車，要放員警下車，遭後方機車女騎士追撞；女騎士人車倒下又波及路過2輛汽機車，造成2名機車騎士受傷。確實肇事原因由警方調查中。

今天上午7時20分許，高雄市捷警隊顏姓警員（45歲）駕駛警車，沿高雄市苓雅區大順三路直行，在大順三路與建國路口紅線禁止臨時停車處停車，讓另名隊員下車，不料，後方劉姓女子（46歲）騎機車煞車不及，撞上警車車尾。

劉女撞得人車倒地，不巧，旁邊又同有直行的汽機車經過，她倒地時撞擊何姓男子（25歲）的轎車和王姓男子（25歲）的機車，致王男機車也摔車。劉女與王男受傷，她由救護車送醫，暫無大礙。

警方據報到場，對顏姓警員及另3名騎機車駕駛人酒測，無酒精反應。警方表示，捷運警察隊警車放員警下車，是要到旁邊的輕軌車站簽巡，是執行勤務中的特種車輛，無違規問題，確實肇事原因待交通大隊釐清。

高雄市捷運警察隊警車路口臨停，遭女騎士追撞，並波及另2輛汽機車。記者林保光／翻攝
高雄市捷運警察隊警車路口臨停，遭女騎士追撞，並波及另2輛汽機車。記者林保光／翻攝
高雄市捷運警察隊警車路口臨停，遭女騎士追撞，並波及另2輛汽機車。記者林保光／翻攝
高雄市捷運警察隊警車路口臨停，遭女騎士追撞，並波及另2輛汽機車。記者林保光／翻攝

警察 警車 高雄市

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