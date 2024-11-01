颱風夜彰化冷凍行失火延燒汽車！一牆之隔鄰居嚇得睜眼到天亮

彰化縣社頭鄉一處冷凍行今清晨3點發生火警，火勢延燒冷凍行遮雨棚下停放的汽車，火勢一發不可收拾，幸好冷凍行透天厝4名住戶先逃出來，消防局出動第二大隊及各消防分隊搶救，約1小時後撲滅火勢，起火原因和損失損失有待鑑識調查。

這場火災的火勢不小，差一點延燒隔壁6間民宅，與冷凍行僅一牆之隔的住戶因颱風天有風有雨，很擔心火勢隨風勢燒到他家，聽著消防車和消防人員半夜忙救災的聲音，幾乎整晚睡不著，一早就在臉書發文訴說焦慮心情，令人同情。

據了解，社頭鄉員集路四段這家冷凍行作為倉庫停用使用的鐵皮屋起火，警消清晨3點據報，消防局出動第二大隊、員林、田中、社頭、永靖、林厝、田尾等消防分隊的消防車輛12輛、救護車1輛，消防26人，義消8名到場，發現冷凍行透天厝後方的遮雨棚已陷入火海，遮雨棚下停放3輛汽車和兩輛機車，火勢延燒引燃一輛汽車，火勢猛烈，消防人員用40分鐘才控制。