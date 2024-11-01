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太魯閣登山一度失聯 捷克籍夫妻黑鷹直升機吊掛下山
捷克籍夫妻Stanislav Vosolsobě 與妻子Anna到太魯閣國家公園登山，打算逆走奇萊東稜，但上山後遇到颱風，一度失聯。太管處昨天終於聯繫上兩人，確認在岳王亭上方紮營避免，空勤總隊黑鷹直升機一早出動，將兩人平安救下山。
捷克籍夫妻於上月27日颱風警報發布前從岳王亭上山，預計11月7日下山。29日傍晚中央氣象署發布康芮海警，太管處即依災害防救法，全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域，但聯繫不上兩人。警方用手機追蹤定位，發現已關機，直到昨天下午1時45分開機，太管處終於聯絡上，確認兩人在岳王亭上方紮營避難，都平安，但有輕微失溫。
花蓮今天天氣轉佳，為掌握救援時效，且兩人若徒步下山會經過一條溪溝，溪水暴漲有安全疑慮，空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機一早出動，上午7時飛到目標區，將兩人吊掛下山，先到花蓮消防分隊做完訪談後，再由消防人員協助載送到飯店休息。
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