好險！撐過颱風肆虐沒漏油 鈺洲啟航貨輪擱淺野柳今抽油
中國大陸籍鈺洲啟航貨輪昨在野柳岸際約100公尺礁石擱淺，貨輪上載有的3台橋式起重機掉落1台橋式起重機，船上247公噸重油、輕油37噸，恐漏油汙染海洋。昨天到今天凌晨庚芮颱風風強雨大，鈺洲啟航貨輪撐過去了，今天上午相關單位確定沒有漏油，預計今天下午前往現場抽油，避免汙染北海岸及基隆海域。
鈺洲啟航貨輪29日在野柳北北西方2.4浬海域失去動力，晚間海巡署救起17員船員，後來船體被大浪帶至新北市萬里區野柳岬0.6浬處海域，後來發生流錨被大浪帶往野柳岬近岸約300多公尺海域，昨天上午6時許，船體側翻，右舷擱淺在野柳地質公園北方離岸約100公尺礁岩上。
航港局人員說，當時船上有一大兩小的橋式起動機，大的一座橋式起重機傾倒掉出船體，卡在礁岩上，倒下的起重機並撞斷另一座小的橋式起重機吊臂。
航港局表示，船上247公噸重油、輕油37噸存在左舷油槽，船體擱淺處是右舷，存放水槽，因此目前油料尚未外洩。
航港局昨與相關單位召開緊急應變會議後，已協調調度「海歷15號」抽油平台船及「詠順1號」油駁船抽油，兩船昨已到東岸14號與19號碼頭，預估今天下午作業。
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