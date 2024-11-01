影／台中北區漢口路麵店大火延燒4戶 2人救出1命危送醫搶救中
台中市北區漢口路1間麵店今上午7點多傳出火警，火舌伴隨濃煙直竄，消防到場發現2、3樓各有1人受困，前後救出1男1女，其中男子失去呼吸心跳，送醫搶救中；附近民眾表示疑似店家氣爆，清晨才突然大火，火勢更蔓延4戶。
台中市消防局上午7點10分獲報，出動第八大隊、轄區文昌分隊共11個單位，包括各式消防車25輛、消防人員67人，由第八大隊大隊長蔡昭霖擔任指揮官。
消防說，現場是2層樓鋼筋水泥建築，3樓為鐵皮加蓋，到場時2、3樓冒出濃煙，且各有1名民眾待救，上午7點28分在2樓陽台救出1名女子（56歲）送中國附醫。
消防後於3樓陽台救出1名男子（63歲），但他失去呼心心跳，當時使用雲梯車救下過程，消防人員同時對他施作CPR，送醫搶救中。
附近民眾拍下當時畫面，表示該店家疑似氣爆一早突然傳出大火，黑煙直竄飄散北區都是燒焦臭味，火勢還蔓延到隔壁的飲料店。
消防指出，現場一共延燒4戶，起火戶燃燒面積共約71平方公尺，火勢在8點25分撲滅，起火原因由火調人員調查中。
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