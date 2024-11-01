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專家籲 加強防範大貨輪擱淺

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

德翔台北貨輪2016年擱淺石門海域，船身斷裂，漏油汙染海岸線。圖／聯合報系資料照片
德翔台北貨輪2016年擱淺石門海域，船身斷裂，漏油汙染海岸線。圖／聯合報系資料照片
中國大陸「鈺洲啟航」貨輪昨在野柳岸際擱淺，漏油威脅嚴重，讓不少人憂慮會不會重演八年前「德翔台北」輪漏油、釀成海洋浩劫事件。資深船長、全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，此事件再次彰顯，大型貨輪在極端氣候中的擱淺風險，需採取更積極的防範措施，否則將付出海洋資源、漁業、生態的龐大代價。

貨輪滿載大量重油，外洩將衝擊北海岸及基隆海域生態、漁業、娛樂等海洋相關產業，尤其萬里蟹是萬里漁民賴以維生及漁產大宗，漁民都很關心會不會造成大汙染。萬里區李姓漁民表示，「如果漏油，對萬里蟹產業將造成很大傷害，漁民不敢想像」。

萬里區漁會理事長林榮欽說，貨船擱淺無法拖救，如果油汙外洩，將造成環境汙染，漁民都很擔心。當地漁民說，二○一六年的「德翔台北輪」因大量燃油外洩，造成北海岸嚴重汙染，破壞海洋生態，好幾年才恢復，一定要趕快搶救抽油，不要再發生大規模汙染事件。今天抽油是否成功，將是關鍵。

項彥豪說，船體底部不斷撞擊礁石，結構斷裂似乎只是時間問題，如果油汙漏出，將對野柳周遭港口設施以及環境生態造成沉重負擔，殘骸清理更是龐大挑戰。

此次貨輪颱風天擱淺，除了天氣因素考量是否周全，也凸顯拖救能量不足的問題。項彥豪說，鈺洲啟貨輪上焊接三台海綁設備，總重加上船體自重共超過一萬五千噸，且擱淺在礁石上。以台灣現在拖船規格與現場情況，要在如此惡劣環境下拖救，難度極高。他說，若無法及時拖救，恐增加很大的漏油風險及威脅，應對此類事件，在應急策略與資源分配上應更完善，提升應變效率。

漁民 漏油 萬里蟹

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