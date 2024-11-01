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陸貨輪擱淺野柳 290噸油恐外洩

聯合報／ 記者游明煌／新北報導

大陸「鈺洲啟航」貨輪因負載過重動力不足，在野柳外海棄船。經康芮颱風一夜風雨已被吹到岸邊，恐有油料外洩危險。記者曾吉松／攝影
大陸「鈺洲啟航」貨輪因負載過重動力不足，在野柳外海棄船。經康芮颱風一夜風雨已被吹到岸邊，恐有油料外洩危險。記者曾吉松／攝影
中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」上月進基隆港撞倒碼頭起重機，廿九日颱風天出港又失去動力，船員棄船獲救，但船隻流錨後擱淺野柳礁岩，拖救困難。船上二九○噸油料恐有外洩風險，附近漁港已設下攔油索，新北市長侯友宜說，若汙染海洋將開罰三千萬元。

「鈺洲啟航」衰事連連，上月十四日載運三座橋式起重機靠泊基隆港西岸碼頭，碰撞岸上價值三億元的橋式起重機；廿九日駛離基隆港要回大陸福建，又出意外。航行至野柳岬海域時，由於載重，又遇上颱風康芮外圍環流強勁風力、海流影響，動力不足滯留野柳岬零點六浬近海，原本下雙錨，但海象惡劣晚間棄船，海巡署救出十七名大陸船員送至基隆安置。

因海流強勁，船隻流錨，被大浪帶往野柳岬近岸約三百多公尺海域；昨上午六時左右，船體側翻，右舷擱淺野柳地質公園北方離岸大約一百公尺礁岩。

船上載運的一座大型橋式起重機傾倒卡在礁岩上，倒下的起重機撞斷相鄰較小的橋式起重機吊臂。但左舷存有二四七噸重油、卅七噸柴油，右舷中後段另有六噸滑油，目前油閥關閉，環保局檢視尚未漏油。

陸籍貨輪擱淺 4地設攔油索 製表／游明煌、葉德正、王勇超
陸籍貨輪擱淺 4地設攔油索 製表／游明煌、葉德正、王勇超

航港局也緊急協調平台船「海歷十五號」及船舶「詠順一號」今天抽油，最快下午進行。

航港局已成立前進指揮所，將先抽油再移除起重機和船體，現場架設監視器及照明設備，監控現場狀況及抽油作業，另擴大岸際搜尋範圍至金山、協和電廠、瑞芳一帶，留意是否有油汙染。

海保署模擬，船上油品如短時間全外洩，最嚴重狀況油汙會分布在新北市三芝、金山至基隆市中正區近岸海域，範圍逾卅公里；有部分油汙會抵達基隆嶼、野柳地質公園、核二廠、協和電廠海岸。

侯友宜表示，市府已與中央組成應變中心，在野柳、東澳、龜吼三漁港和核二廠進水口等處設攔油索。

新北市環保局長程大維表示，航港局已要求船主一定要負起責任，萬一發生汙染，未來會協助漁民等向船東求償。

交通部長陳世凱昨到場，要求航港局爭取時效盡速抽油，同時加強鄰近野柳的金山、萬里、瑞芳等海岸線巡查，降低海域及海岸生態影響。

侯友宜 協和電廠 基隆港 海巡署 野柳

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