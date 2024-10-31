基隆麗榮皇冠大樓3人受困17樓電梯 每次下墜2樓⋯外國男獲救嚇壞
基隆市信一路麗榮皇冠大樓今天電梯出現故障，有3人從17樓轉接樓層要下樓時，每次墜2個樓層，速度不算很快，後來被救出，幸好都無大礙，但有一名外國男子，嚇得臉色發白。
基隆市消防局上午獲報，麗榮皇冠大樓電梯故障，有人受困，消防人員到場了解，電梯廠商也趕至，先以對講機與受困的3人對話，安撫其情緒，發現人卡在3樓樓層，廠商用中控所開電梯門，人安全脫困，消防人員沒有破門。
被救出是2名年輕女子，她們說，在17樓的轉接樓層搭電梯，不知為何，一次約下降兩個樓層，速度不算太快，但讓她們嚇了一大跳。
大樓管理人員表示，都已脫困，沒事。消防局表示，電梯故障原因還要了解，3人都無大礙，但有一名男子受到驚嚇。
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