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影／莽男颱風夜街頭放炮洩憤 竟是在工地曾與人有嫌隙

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蔡姓男子疑先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚趁颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人，在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子到案，警詢後今依違反恐嚇公眾罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市新莊警分局本月30日晚上10時30分獲報，新莊區永安街一帶疑似有人施放鞭炮情事，立即派遣區中港派出所員警到場處理。

員警於案發現場一輛機車旁發現疑似有鞭炮殘骸遺留，所幸鞭炮燃放並未造成現場人員受傷或財物損失，警方立即組成專案小組展開查緝，發現嫌犯事後駕車離去，連夜以追人，循線在三重區重新路一帶查獲蔡姓男子（40歲）到案，隨後又在新莊區中正路到查獲同夥林姓女子（32歲）到案。

據了解，在工地上工的蔡男因日前工作時曾與綽號「阿翔」友人發生爭執，蔡一時氣憤竟從夜市買來水鴛鴦鞭炮綑綁後，昨晚帶至「阿翔」住處附近施放洩憤，犯案後搭乘友人林姓女子所駕駛汽車逃離現場。警詢後今將蔡男與林女2人依恐嚇公眾罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市蔡姓男子先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市蔡姓男子先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市蔡姓男子先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市蔡姓男子先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市蔡姓男子先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子（右），警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市蔡姓男子先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子（右），警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市蔡姓男子（中）先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市蔡姓男子（中）先前在工地曾與人起爭執結怨，昨晚颱風夜在新莊區對方住家附近街頭施放水鴛鴦鞭炮洩憤，警方連夜以車追人今在三重區查獲蔡男與同夥林姓女子，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝

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