颱風天訓練？北屯一所高中游泳池傳溺斃 警：潛水泳客

康芮颱風來襲，台中市今天停班停課，不過台中市消防局在今天下午3時許獲報，有人闖入北屯區某高中的校內游泳池內，被救出時已無生命跡象，送醫不治。警方查出，男子身分是年約28歲的洪姓男子，不過該游泳池今天因颱風停班課沒有開放，洪男是與其他團練自由潛水泳客情商進入，詳細的案發原因待查。

台中市消防局在今天下午3時許獲報，北屯區一所高中的游泳池傳出，有一名自由潛水泳客疑溺水，救護車到場後，男子已無生命跡象，經送往慈濟醫院後，仍宣告不治。

警方查出，因今天是颱風天，泳池沒有開放，當時洪男是與其他泳客，情商管理單位開放進入，洪疑在練習自由潛水時，沒有呼吸心跳，被其他團友發現後，趕緊通報警消，詳細的案發原因，有待後續調釐清，將報請檢察官相驗死因。