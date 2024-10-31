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颱風夜發現疑失智長者報警…遭嗆「打給我們幹嘛」員警下場出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

康芮颱風夜，今凌晨近3時，有民眾在台南安南區公學路4段附近發現有名疑似失智長者，且怕長者與路過車輛碰撞，向市警三分局安佃派出所報案，員警到場反問「你不叫救護車打給我們幹嘛？」，引發議論。警分局認員警未能秉持同理心為民服務，已核處申誡並持續加強教育。

台南市警三分局指出，有關網傳員警服務態度乙案，經查員警服務態度未臻完善，未能秉持同理心為民服務，分局已核處該員行政懲處，並將持續加強教育，以提升服務品質。

民眾投訴稱，回家路上發現路邊1名年長者在馬路上爬行，觀察無明顯外傷，疑似失智老人深怕與路過車輛發生碰撞，所向安佃派出所尋求幫助。

未料，員警一到就詢問他有沒有叫救護車，他回答：沒有，因不知道是什麼狀況。該員警就說「你不叫救護車打給我們幹嘛？我是救護人員嗎？」然後就問老人狀況了。報案者稱「我實在非常納悶，我這樣錯了嗎？」。

然而，當事人上傳事發經過及影片到相關群組，消息曝光後，引發討論；台南市警三分局得知後，已立即進行了解，並做出相關處置。

有民眾在台南安南區公學路4段附近發現有名疑似失智長者，且怕長者與路過車輛碰撞，向市警三分局安佃派出所報案，員警到場反問「你不叫救護車打給我們幹嘛？」，引發討論。圖／讀者提供
有民眾在台南安南區公學路4段附近發現有名疑似失智長者，且怕長者與路過車輛碰撞，向市警三分局安佃派出所報案，員警到場反問「你不叫救護車打給我們幹嘛？」，引發討論。圖／讀者提供

台南 失智 救護車

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