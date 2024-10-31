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高雄及桃園警颱風天照常緝毒 逮1嫌起出毒咖啡包等

中央社／ 高雄31日電

高雄前鎮與桃園警方共辦販毒案，雖然颱風康芮今天登陸，警方中午仍尾隨陳姓犯嫌上前逮捕，但陳嫌不但拒捕還駕車衝撞，最後乖乖就範，警方起獲毒咖啡包、愷他命等。

颱風康芮今天登陸台東成功鎮，但警方查緝販毒案腳步不停歇。高雄市警察局前鎮分局與桃園市警察局平鎮分局偵查隊共同偵辦毒品案，中午12時5分尾隨26歲陳嫌至三民區陽明路59號前攔查。

不料，陳嫌見警方上前表明身分，立即駕駛自小客車逃逸；過程中更追撞陳姓民眾自小客車與臧姓民眾營業自小客車，平鎮警立即上前攔停逮捕陳嫌；幸僅2輛偵防車受損，現場無人受傷。

警方後續在陳嫌車上查獲毒品咖啡包224包、愷他命16克、毒梅錠14個、電子磅秤2個、k盤1個，以及現金新台幣6500元、分裝夾鏈袋1批、手機2支等贓證物；全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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