誤認他是巡修員交付車鑰匙 小偷開上國道車故障被逮

蘇姓男子在雲林偷轎車沿路北上，開到台中市清水區某修配廠旁休息，看到廠內一輛待修轎車車型和顏色很特別，他駐足觀看，車廠人員以為是車主找來的巡修員，交付鑰匙，蘇男開車離去，車主報案，蘇男昨天開贓車在國道途中車故障，警方當場逮人，今天依竊盜罪嫌移送法辦。

車主昨天在網路PO文和愛車照片，請網友協尋，他的轎車車身是亮綠色，特徵明顯，車主說，他的轎車在台中市清水區被偷，小偷開車上國道，被其他車輛行車影像拍到車斜插停在外側車道，駕駛爬上車頂，行為詭異。

台中市清水警分局調查，24歲蘇姓男子在雲林開一輛贓車北上，行經台中清水區某修配廠旁休息，發現綠色自小客車型特別駐足觀看，車廠人員林女誤認蘇男是車主通知的巡修員，將鑰匙交給蘇男，讓他開車離去，事後林女求證車主，車主說未託人取車，即向警方報案，清水分局受理後，成立專責小組積極調查追緝犯嫌到案。