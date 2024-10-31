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誤認他是巡修員交付車鑰匙 小偷開上國道車故障被逮
蘇姓男子在雲林偷轎車沿路北上，開到台中市清水區某修配廠旁休息，看到廠內一輛待修轎車車型和顏色很特別，他駐足觀看，車廠人員以為是車主找來的巡修員，交付鑰匙，蘇男開車離去，車主報案，蘇男昨天開贓車在國道途中車故障，警方當場逮人，今天依竊盜罪嫌移送法辦。
車主昨天在網路PO文和愛車照片，請網友協尋，他的轎車車身是亮綠色，特徵明顯，車主說，他的轎車在台中市清水區被偷，小偷開車上國道，被其他車輛行車影像拍到車斜插停在外側車道，駕駛爬上車頂，行為詭異。
台中市清水警分局調查，24歲蘇姓男子在雲林開一輛贓車北上，行經台中清水區某修配廠旁休息，發現綠色自小客車型特別駐足觀看，車廠人員林女誤認蘇男是車主通知的巡修員，將鑰匙交給蘇男，讓他開車離去，事後林女求證車主，車主說未託人取車，即向警方報案，清水分局受理後，成立專責小組積極調查追緝犯嫌到案。
蘇男開這輛綠色轎車上國道一號豐原段後車輛故障，停放路肩待拖吊，清水分局追查得知立即聯繫國道公路警察局第三大隊泰安分隊協助將人車扣留帶返，清分局調查釐清案情後，全案依法移請台中地檢署偵辦。
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