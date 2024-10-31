247公噸重油若瞬間外漏 新北三芝金山至基隆海域恐全部汙染

中國大陸鈺洲啟航貨輪今天在野柳岸際約100公尺礁石擱淺，船上247公噸重油、輕油37噸，如果外漏恐汙染海洋。海保署依風浪跟潮汐做油汙的擴散模擬，船上油品全部短時間外洩，最嚴重狀況為海面上油汙分布在新北市三芝、金山至基隆市中正區近岸海域，油汙分布在海岸範圍逾30公里；有部分油汙會抵達基隆嶼、野柳地質公園、核二廠、協和電廠海岸。

海保署於航港局29日成立應變中心，第一時間同步成立汙染處置組，參加航港局每日的應變中心會議，31日航港局成立前進指揮所，海保署人員進駐，負責協助衛星監控影像、汙染擴散模擬預測、汙染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司汙染防治措施及污染清除執行情形。

預防油游外洩措施，目前已執行相關防汙措施包括關閉油閥、派員監控船體，規畫殘油抽除計畫，於海象許可條件下盡速抽油。

油汙洩漏可能有多大影響？目前海保署隨時依風浪跟潮汐做油汙的擴散模擬，風浪潮汐的條件不同，模擬結果即有不同，如以10月31日12時45分時間模擬，船上油品全部短時間外洩，最嚴重狀況為海面上油汙分布在新北市三芝區至基隆市中正區近岸海域。

抵達海岸油汙分布在新北市金山區至基隆市中正區海岸，油汙分布在海岸範圍約有30.5公里，亦有部分油汙會抵達基隆嶼、野柳地質公園、核二廠、協和電廠海岸。海保署依據模擬結果規畫資材配置地點。