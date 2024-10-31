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彰化姊妹車禍不治2院吸收醫藥費 捐款專戶支付喪葬

中央社／ 彰化31日電

彰化伸港3姊弟車禍，姊妹先後不治；彰縣社會處指出，姊妹醫藥費由2間醫院全額吸收，喪葬費用則由縣府設立的捐款信託專戶支付，未來弟弟的學費及生活費，也會從專戶撥付。

彰化伸港鄉就讀國小的3姊弟2月22日過路口時被休旅車撞傷，其中10歲姊姊送往彰化秀傳醫院急救，昏迷指數一度從3升到11，原本狀況好轉，不過姊姊後來因急性水腦症，9月5日不治；至於在漢銘基督教醫院住院的8歲妹妹，也在10月29日晚上不治。

陳家3姊弟的父親因案入獄服刑中，母親已離婚改嫁，意外發生後，彰化縣政府社會處也成立捐款專戶，供善心民眾捐款；社會處人員今天指出，3姊弟平時由阿公阿嬤照顧，家中經濟不寬裕，姊妹住院的費用由彰化秀傳醫院及漢銘基督教醫院支付，喪葬費也將由專戶支付。

社會處表示，至於弟弟的學費及生活費用，在律師監督下，按月撥付，縣府會全力確保這筆愛心捐款能夠有效運用。

彰化縣長王惠美昨晚也前往3姊弟的住處慰問，同時指派社會處全力協助，也祈願小妹妹一路好走。

妹妹 捐款

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