三重大樓基地台傳火警！颱風助長火勢竄天 急派24車50消防灌救

新北市三重區捷運路1棟大樓頂樓基地台，今天上午7時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。新北市消防局出動24輛消防車及50名消防人員前往灌救迅速將火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，所幸並未造成人員傷亡。起火原因仍待火調人員調查。

據了解，新北市消防局今天上午7時許接報案，在三重區捷運路一棟大樓頂樓冒出火光及濃煙，消防人員獲報前往救援，遠遠就看到火警現場竄出大量黑煙及火舌，且因康芮颱風強風助長火勢更加猛烈。