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三重大樓基地台傳火警！颱風助長火勢竄天 急派24車50消防灌救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三重區捷運路1棟大樓頂樓基地台，今天上午7時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。新北市消防局出動24輛消防車及50名消防人員前往灌救迅速將火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，所幸並未造成人員傷亡。起火原因仍待火調人員調查。

據了解，新北市消防局今天上午7時許接報案，在三重區捷運路一棟大樓頂樓冒出火光及濃煙，消防人員獲報前往救援，遠遠就看到火警現場竄出大量黑煙及火舌，且因康芮颱風強風助長火勢更加猛烈。

消防人員到場後迅速布設水線灌救，20分鐘內就將火勢撲滅，並未造成人員受傷，緊鄰的鴿舍也遭到波及，所幸鴿子並無傷亡。消防人員清查後發現燃燒面積約10平方公尺，起火原因仍待火調人員調查釐清。

新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。圖／翻攝自臉書社團三重蘆洲幫（我是三蘆人）
新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。圖／翻攝自臉書社團三重蘆洲幫（我是三蘆人）
新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區捷運路一棟大樓頂樓基地台今天下午發生火警並冒出火煙。記者王長鼎／翻攝

三重 消防人員

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