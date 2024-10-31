陸鈺洲啟航輪野柳擱淺難拖救 改抽油平台船明下午抽油

中國大陸鈺洲啟航貨輪今天在野柳岸際約100公尺礁石擱淺，貨輪上載有的3台橋式起重機掉落1台橋式起重機，船上247公噸重油、輕油37噸，恐漏油汙染海洋。航港局今天召開緊急應變會議後，確認台船浩告輪不拖救，改調抽油平台船及油駁船前往抽油，最快明天下午抽油。

鈺洲啟航貨輪30日在野柳北北西方2.4浬海域失去動力，晚間海巡署救起17員船員，後來船體被大浪帶至新北市萬里區野柳岬0.6浬處海域，昨發生流錨被大浪帶往野柳岬近岸約300多公尺海域，今天上午6時許，船體側翻，右舷擱淺在野柳地質公園北方離岸約100公尺礁岩上。

航港局人員說，當時船上有一大兩小的橋式起動機，大的一座橋式起重機傾倒掉出船體，卡在礁岩上，倒下的起重機並撞斷另一座小的橋式起重機吊臂。

航港局表示，船上247公噸重油、輕油37噸存在左舷油槽，船體擱淺處是右舷，存放水槽，因此目前油料尚未外洩。

航港局今天與相關單位召開緊急應變會議後，已協調海歷公司調度「海歷15號」抽油平台船及「詠順號」油駁船進行抽油，兩船已到東岸14號與19號碼頭，預估明天風雨轉小，下午可進行抽油作業。

交通部長陳世凱今天上午指示航港局，在第一線同仁作業安全為前提下，以爭取時效、有效防汙、盡速抽油為原則，展開抽油作業，同時加強鄰近野柳的金山、萬里、瑞芳等海岸線巡查，倘有發現油污或異常狀況，應立即進行除汙等緊急處置工作，降低殘油對海域及海岸生態的影響。