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陸籍貨輪野柳擱淺 「最壞狀況」油汙可能擴散至核二廠
大陸籍貨輪「鈺洲啟航」今天上午擱淺在野柳岸邊。漁民憂心，貨輪裝載大量燃油，若外洩恐造成海洋生態浩劫。海保署說，鈺洲啟航輪案發第一時間就通報相關海汙應變團隊，運用擴散模擬預測可能的油汙範圍，布放攔油索，並調度大量資材放置在野柳地質公園等處，若有油汙，將在氣候允許下清理。
鈺洲啟航輪至今天下午1時許，仍未發生油料外洩。海保署隨時依風浪跟潮汐，做油汙的擴散模擬。依不同時間風浪潮汐模擬不同，例如以今天上午9時30分的天候海況模擬，鈺洲啟航輪的燃油若外洩，最壞狀況下，油汙可能會分布在新北市金山區至基隆市中正區近岸海域，也會有部分油汙抵達基隆嶼海岸、野柳地質公園、核二廠、協和電廠海岸。
海保署在案發第一時間，立刻通報相關海汙應變團隊，運用擴散模擬預測可能的油汙範圍，並部署相關應變資材。至今天上午為止，已確認完成在野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港、核二廠、協和電廠入水口，布放外海型攔油索佈圍。
海保署也已調度大量攔油索、吸油棉片、吸油棉卷、吸油棉索、吸油球等資材，放置在野柳地質公園等處，以利進行清理作業。
據了解，鈺洲啟航輪的保險公司及船務代理公司，都有跟海保署保持聯繫，也聯繫拖船待命。後續海保署將視船長及船舶所有人應處狀況，依海洋汙染防治法處理；若沒積極負起相關責任，最高可罰3000萬元。
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