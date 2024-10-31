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2女夾娃娃沒依規則抱走獎品「台主沒寫清楚」獲不起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄曾姓女子和吳姓女子在夾娃娃機店玩了2小時，以為夾15次就能免費拿贈品，取物後台主發現遭竊報警，雄檢偵辦時，檢察官認為台主雖然有寫「夾出15送18吋庫洛米大抱枕」，但語意不清造成誤會，處分吳、曾兩女不起訴。

今年6月23日凌晨，曾、吳兩女到小港區某娃娃機店遊玩，兩人除了拿走夾到的禮品外，還將機台上沒有上鎖的18吋庫洛米大抱枕抱走，台主隔天發現庫洛米消失，查看監視器發現吳、曾兩女涉案，立即截圖報案。

檢方偵查時，兩人喊冤，稱當時是以為「夾15次」就可以免費拿贈品，她們已經夾了15次，想說達成台主設定規則，才將庫洛米拿走。

台主則反駁，稱機台是1次10元，投100元保夾，上面寫「夾出15送18吋庫洛米大抱枕！夾出20送洗衣球6盒！夾出30送洗衣精10瓶」，是指夾出15件以上獎品，並拍照回傳才可以拿贈品，吳、曾兩人卻沒按照規則，就把東西拿走。

不過，檢方認為，台主雖然有記載兌獎規則，但語意不清楚，且吳、曾兩女在夾娃娃機店玩了2小時後只取走抱枕，其他未上鎖的贈品都沒有拿，兩人應不可能為了價值不高的抱枕行竊，依罪證不足，不起訴兩人。

夾娃娃機示意圖。本報資料照片
夾娃娃機示意圖。本報資料照片

夾娃娃機 贈品

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