2女夾娃娃沒依規則抱走獎品「台主沒寫清楚」獲不起訴

高雄曾姓女子和吳姓女子在夾娃娃機店玩了2小時，以為夾15次就能免費拿贈品，取物後台主發現遭竊報警，雄檢偵辦時，檢察官認為台主雖然有寫「夾出15送18吋庫洛米大抱枕」，但語意不清造成誤會，處分吳、曾兩女不起訴。

今年6月23日凌晨，曾、吳兩女到小港區某娃娃機店遊玩，兩人除了拿走夾到的禮品外，還將機台上沒有上鎖的18吋庫洛米大抱枕抱走，台主隔天發現庫洛米消失，查看監視器發現吳、曾兩女涉案，立即截圖報案。

檢方偵查時，兩人喊冤，稱當時是以為「夾15次」就可以免費拿贈品，她們已經夾了15次，想說達成台主設定規則，才將庫洛米拿走。

台主則反駁，稱機台是1次10元，投100元保夾，上面寫「夾出15送18吋庫洛米大抱枕！夾出20送洗衣球6盒！夾出30送洗衣精10瓶」，是指夾出15件以上獎品，並拍照回傳才可以拿贈品，吳、曾兩人卻沒按照規則，就把東西拿走。