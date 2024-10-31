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貨船擱淺247噸重油恐汙染 資深船長分析這情況減少衝擊
中國大陸鈺洲啟航貨輪今天已在野柳岸際擱淺，經颱風一夜風雨摧殘，貨輪上載有的3台起重機已掉落1台，船上247公噸重油恐漏油嚴重威脅。全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，以拖船規格與現場情況拖離難度極高。若鈺洲啟航輪能撐到明早8點，待颱風影響減弱，或許能順利進行油料抽取，減少對生態環境的威脅。
項彥豪表示，鈺洲啟航輪已在野柳風景區的擱淺位置撞上岸壁。甲板上的門型吊車已傾倒，船體下部不斷撞擊礁石，結構受損情況持續加劇，漏油危機似乎只是時間問題。若鈺洲啟航輪能撐到明早8點，待颱風影響減弱，或許能順利進行油料抽取，減少對生態環境的威脅。
項彥豪說，在此情況下，只能期盼鈺洲啟航輪能在颱風減弱前盡可能維持穩定，避免進一步損害周邊生態環境。
拖救是否還有可能？項表示，台船16號目前待命狀態，該船已在基隆港準備隨時進行拖救。然而根據數據量化分析，此次拖救挑戰極高。台船16號重2900噸，甲板面積580平方公尺，經認證拖力為157噸，動力12000馬力。鈺洲啟航輪上焊接了三台海綁設備，總重超過3000噸，加上船體自重12135噸，整體重量超過15000噸，且擱淺在礁石上。以拖船規格與現場情況估算，要在如此惡劣環境下拖離，難度極高。
他說，這艘台船16號今年1月才剛完工，船員和工程技師均為新上任，是否能在如此嚴苛的條件下順利操作，也存在潛在風險。應對此類事件，或許更需要在應急策略與資源分配上加以完善，以提升處置此類事故的應變效率。
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