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台東祖孫車禍火燒車 6歲男童搶救1天不治

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市正氣北路與豐裕路口10月29日晚間發生車禍事故，67歲阿嬤騎機車載6歲孫子出門，準備轉彎時被對向轎車撞上，因撞擊力道大導致機車起火燃燒，後座男童當場無呼吸心跳，送醫後情況好轉，豈料最後仍不敵死神，昨天（30日）深夜宣告不治。

29日晚上7點多，王姓婦人騎機車行走正氣北路，沿車道東往西左轉豐裕路，林姓男子所駕駛的轎車從對向快車道迎面撞上，雙方碰撞後，機車滑行一段距離後起火燃燒，附近熱心民眾幫忙滅火。機車後座男童傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，祖孫兩人均送醫急救。

6歲男童被送往馬偕醫院急救，一度恢復呼吸心跳，但因傷勢嚴重呈現腦死，昨晚10點宣告不治，67歲阿嬤目前仍在加護病房，尚未脫險。

警方初步調查，機車在事故路口須依規定兩段式左轉，轎車的車行速度尚無法判斷，因男童死亡，將依據過失傷害致死罪將19歲林姓男子送辦。

警方呼籲，駕駛人應遵守「轉彎車應讓直行車先行」之觀念，不要搶快；行駛勿超速，直行車對於轉彎車也要有防禦駕駛觀念，預作剎車以維交通安全。

台東市67歲阿嬤騎機車載6歲孫子出門，轉彎時與對向轎車發生碰撞，機車噴飛並起火燃燒，後座孫子傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
台東市67歲阿嬤騎機車載6歲孫子出門，轉彎時與對向轎車發生碰撞，機車噴飛並起火燃燒，後座孫子傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
台東市67歲阿嬤騎機車載6歲孫子出門，轉彎時與對向轎車發生碰撞，因撞擊力道大導致機車起火燃燒，後座孫子宣告不治。記者徐白櫻／翻攝
台東市67歲阿嬤騎機車載6歲孫子出門，轉彎時與對向轎車發生碰撞，因撞擊力道大導致機車起火燃燒，後座孫子宣告不治。記者徐白櫻／翻攝

車道 阿嬤

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