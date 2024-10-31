影／康芮強颱來襲 三峽警冒風雨山區尋獲25歲失蹤男

康芮強颱來襲，新北市三峽員警昨晚冒風著雨在鶯歌山區步道一處涼亭尋獲失蹤多日的趙姓男子並通知其父親到場將人帶返家。據了解。獨自一人離家近一周，家屬四處找尋未果，趙男父親昨晚接獲警方通報，立即搭計程車趕到將人帶返家並對警方感謝不已。

昨晚新北市鶯歌地區下著豪大雨，一名平頭男子穿著單薄外套坐在鶯歌山區全長約2.5公里，連接宏德宮（俗稱孫臏廟）和碧龍宮（俗稱龜公廟）的孫龍步道上一處涼亭內，經過的民眾報案說，已注意到該名男子已在涼亭內，坐著發呆好幾天，看到新聞強颱康芮來襲，擔心男子發生危險，於是打電話通知鶯歌分駐所員警來查看。

警員張森及藍柏盛昨晚10時，冒著豪雨步行上山，走了10多分鐘後，果然在孫龍步道山區涼亭，發現趙姓男子（25歲）獨自一人坐在涼亭發呆，員警上前關心，查證身分後發現，其家住新北市三重區，經聯繫家屬，趙男父親表示，兒子近日因為找工作不順利，精神狀況不佳加上心情鬱悶，離家失蹤數日，讓家屬非常擔心發生不測。