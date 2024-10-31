貨輪野柳擱淺247噸重油恐漏 侯友宜：汙染將重罰3千萬

中國大陸鈺洲啟航貨輪今天上午野柳岸際擱淺，經颱風一夜風雨摧殘，貨輪上載有的3台起重機掉落1台卡在礁石上，環保局表示，船上有247公噸重油，目前雖尚未漏油，但已有最壞打算。市長侯友宜表示，如果造成海洋汙染，將重罰3千萬元，萬一漏油，要把海洋汙染範圍控制到最小。

侯友宜表示，貨輪擱淺案市府非常戒慎恐懼，因為很可能造成重油漏油汙染事件，已與中央組成應變中心，目前已在野柳、東澳、龜吼等漁港、核二廠出水口等處布設攔油索，希望萬一漏油，把海洋汙染範圍控制到最小。

侯友宜說，如果造成海洋汙染，將重罰3千萬元，目前除了密切監控外，隨時和航港局密切聯繫，目前因風浪很大，拖船沒有辦法把貨輪拖離，要等待安全的狀況下才能進行拖離作業。

侯友宜指出，新北市應變作為都已到位，24小時進駐監控處置，避免漏油造成整個海洋環境的破壞。

環保局表示，目前貨輪今天上午已經在晴柳岸際擱淺，有1台橋式起重機倒落與船卡在礁石上，另2台還在船上，原本航港局協調台船拖救，但上午相關單位開第五次會會，因已經擱淺，難以拖救，將等天氣好一點再把船上247公噸重油抽離，目前尚未看到有油汙漏出。

環保局說，目前風雨仍大，除了攔油索外，航港局已要求船主一定要負起責任，重油約247公噸，雖超過100公噸，但未滿700公噸，依海委會、交通部規定，目前由中央主管機關應變，新北市也會全力投入資源，萬一發生漏油全面防範；按海洋汙染防治法可重罰3千萬元。