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康芮颱風來了！海巡第三岸巡隊沿岸勸離42車65人次 開4張勸導單
中央氣象署已於昨（30日）發布海上陸上颱風警報，海巡署中部分署第三岸巡隊所轄的苗栗、台中、彰化縣市政府也公告畫定轄內海岸、海港及港埠等區域範圍為禁（限）制區域，海巡中部分署第三岸巡隊，為維護民眾安全，於昨晚至今天上午9點，共勸離42車65人次，開立4張勸導單。
海巡中部分署第三岸巡隊表示，為確實維護民眾安全，隊部同仁全天候堅守崗位，針對港區、岸際逗留民眾及釣客進行勸離，並提醒漁民避免出港作業，以確保生命財產安全。
自昨天起編組苗栗 、台中及彰化地區人員針對港區、岸際遊憩熱點民眾實施勸離，共計派遣14車55員，並針對苗栗假日之森、後龍水尾海域、大安濱海公園、高美濕地、彰化福寶蚵道及防潮門蚵道岸際民眾及釣客實施勸離，截至今天上午9點，勸離42車65人次，開立4張勸導單，並提醒漁民勿冒險出港作業。
第三岸巡隊提醒民眾，切勿於颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，如執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，依災害防救法之規定，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。另，颱風期間遇海上意外救難事件，請立即撥打海巡署「118」免付費服務電話，以利第一時間派員前往救援。
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