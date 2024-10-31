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彰化小姊妹車禍不治 母悼「把她們永遠放心裡」

中央社／ 彰化31日電

彰化伸港鄉3姊弟車禍，其中姊姊與妹妹相繼宣告不治，母親在臉書發文表示，希望妹妹下一個新旅程能更好更開心，她會把姊妹永遠放心裡，姊妹都是她一輩子的愛。

彰化伸港鄉就讀國小的3姊弟2月22日過路口時被休旅車撞傷，其中10歲姊姊送往彰化秀傳醫院急救，昏迷指數一度從3升到11，原本狀況好轉，不過姊姊後來因急性水腦症，9月5日不治；至於在漢銘基督教醫院住院的8歲妹妹，也在10月29日晚上不治。

3姊妹的父母已離婚，父親因案在台中監獄服刑中，母親廖女已再婚，昨晚廖女在臉書（Facebook）個人專頁上抒發感想，並貼上好幾張3姊弟的出遊照片及影片。

廖女貼文指出，姊姊在9月5日離開，妹妹也很棒，努力了250天，最終敵不過病痛也離開了；她要跟妹妹說，這不是放棄，只是往下一個更好的路途前進，這輩子妹妹辛苦了，希望下一個新旅途能更好更開心更順利，她會把姊妹永遠放在心裡，2人都是媽媽一輩子的愛。

也有多名網友在貼文下方留言，指姊妹2人已經去天堂當快樂的小天使，也希望廖女節哀及堅強。

妹妹 彰化 母親

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