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颱風天降「磁磚雨」砸車 管委會沒顧好要賠14萬修車費
中颱杜蘇芮去年7月24日至28日影響台灣，孫姓女子將汽車停在高雄市左營區文萊路一棟大樓下方，因颱風遭「磁磚雨」砸車，孫女不滿，認為管委會沒顧好外牆，求償18萬餘元修車費，法院審理後，認定管委會有疏失，扣除折舊後，判賠14萬3748元。
中颱杜蘇芮去年7月從巴士海峽擦邊而過，雖未登陸台灣，但暴風圈仍影響高屏等地區，孫女去年7月28日將汽車停在左營區文萊路一棟大樓下方，隔天颱風離開後取車，卻發現車上遭磁磚雨砸毀，玻璃、鈑金損毀嚴重。
孫女事後跟該棟大樓保全反應，將車輛送修後，包含鈑金、烤漆等修復，共花掉18萬2664元，她不滿管委會沒善盡養護外牆責任，向該棟大樓管委會索賠修車費用。
橋頭簡易庭審理時，管委會則稱孫女提告舉證的照片，汽車已經移動過，不能證明車子是被他們的大樓外牆磁磚砸毀。
不過，法官檢視孫女提出的照片，認為她拍攝位置離大樓不遠，車上附著的深色碎片也與該大樓掉落地面的磁磚碎片顏色相符。
法官考量孫女當時移車前，曾告知管委會磁磚砸她車，認為她的汽車確實是被該大樓砸毀，管委會因疏於維護外牆，應負損害賠償責任，計算孫女修車費用、車輛折舊費等，判大樓管委會應賠償孫女14萬3748元修車費。
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