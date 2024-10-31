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颱風天上班驚魂記！臭青母竟來搭公車 爬過腳...嚇壞女乘客

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
今天颱風天搭公車上班驚魂記，一尾臭青母爬過腳邊，嚇壞女乘客，新北市消防員即刻救援上車抓蛇。圖／翻攝臉書社團「路上觀察學院」
今天颱風天搭公車上班驚魂記，一尾臭青母爬過腳邊，嚇壞女乘客，新北市消防員即刻救援上車抓蛇。圖／翻攝臉書社團「路上觀察學院」

今天颱風天搭公車上班驚魂記，驚見一條臭青母爬過腳邊，嚇壞女乘客，正巧公車停靠站就在新北市消防局清水消防分隊旁，消防員獲報即刻救援上車抓蛇，解除一場虛驚。

「司機救命，車上有蛇出沒。」康芮颱風侵襲，全台停班課，新北市1名女子今天上午6時許，從土城區搭乘台北客運欲前往台北市上班，沒想到公車行經土城區青雲路時，一條俗稱「臭青母」的棱鱗錦蛇竟從其腳邊爬過，嚇得大聲驚呼向公車女司機求救。

此時公車正巧停靠土城區台北看守所前公車站前，站牌旁就是新北消防局第五救災救護大隊清水分隊，女乘客立馬衝下車跑到消防分隊求援。清水分隊執行車禍救助任務剛返隊的小隊長馬承瑋及隊員顏健智2人，在車庫前見該名女乘客一臉驚恐不斷招手呼救，她表示，今早搭乘土城往台大醫院的公車上發現一條蛇，十分害怕需要幫助。

雖然新北市抓貓抓狗及捕蛇等業務都已交由農業局動保處，但因事出突然，小隊長馬承瑋及隊員顏健智立即攜帶捕蛇工具及蛇籠前往，與司機及乘客確認無人受傷且公車上已無乘客後，在公車後排座椅下方找到一條蛇約80公分，疑似為無毒性與受到驚嚇時會散發惡臭俗稱「臭青母」的棱鱗錦蛇，隨後利用工具捕獲，帶回分隊通知動保處後，已交由動保處派員帶走，化解一場虛驚。

新北市消防局提醒民眾，一般蛇類不會主動攻擊人類，如遇到蛇出沒，切記保持冷靜勿隨意撥打逗弄蛇，保持1公尺以上安全距離；可即刻通報新北市動保處人員協助處理。

今天颱風天搭公車上班驚魂記，一尾臭青母爬過腳邊，嚇壞女乘客，新北市消防員即刻救援上車抓蛇。記者王長鼎／翻攝
今天颱風天搭公車上班驚魂記，一尾臭青母爬過腳邊，嚇壞女乘客，新北市消防員即刻救援上車抓蛇。記者王長鼎／翻攝
今天颱風天搭公車上班驚魂記，一尾臭青母爬過腳邊，嚇壞女乘客，新北市消防員即刻救援上車抓蛇。圖／翻攝臉書社團「路上觀察學院」
今天颱風天搭公車上班驚魂記，一尾臭青母爬過腳邊，嚇壞女乘客，新北市消防員即刻救援上車抓蛇。圖／翻攝臉書社團「路上觀察學院」

康芮颱風

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