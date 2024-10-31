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影／高雄輔英科大女生騎機車遇劫 連兩撞...壓輪下不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

就讀輔英科大五專生的20歲許姓女子昨晚騎機車行經高市大寮區鳳林四路，遭左轉中正路由黃姓女子駕駛的轎車撞擊，許連人帶車噴飛，剛好楊姓女子駕車駛及撞上，許女壓在車下被救出送醫搶救，仍宣告不治。

林園警分局調查，許女昨晚9時15分左右騎機車沿大寮區鳳林四路南往北直行，至鳳林四路與中正路口，遇36歲的黃姓女子駕駛轎車要左轉，雙方發生碰撞。

許女當下人滾落在地，摔向對向車道；不料，由47歲楊姓女子駕駛的轎車隨後駛來，撞上許女；許被壓在車下，路人急忙打119求救。救護車趕抵時，許已無生命跡象，送醫後，轉往高雄長庚醫院，凌晨零時40分許傷重宣告不治。

車禍發生當下影像曝光，只見當時許騎機車在左側的內車道，對於是否違規在先，警方指該車道並無禁止機車行駛，詳細車禍肇責由交通大隊釐清。

另黃女和許女發生擦撞，導致許噴飛後，遭楊女撞及又壓在車下，將待檢察官今天相驗釐清死因，全案將依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及（如圖），人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及（如圖），人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及（紅圈處），人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及（紅圈處），人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治；圖為許的機車。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治；圖為許的機車。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女座車壓在車下（如圖），送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女座車壓在車下（如圖），送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女轎車（如圖）壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道，隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女轎車（如圖）壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道（如圖），隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄許姓女大生昨晚騎機車行經高雄市大寮區鳳林四路與中正路口在左側的內車道（如圖），隨後遭左轉的黃女轎車撞及，人噴飛又被對向楊女座車壓在車下，送醫不治。記者石秀華／翻攝

車禍 車行 車道

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