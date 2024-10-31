影／高雄輔英科大女生騎機車遇劫 連兩撞...壓輪下不治

就讀輔英科大五專生的20歲許姓女子昨晚騎機車行經高市大寮區鳳林四路，遭左轉中正路由黃姓女子駕駛的轎車撞擊，許連人帶車噴飛，剛好楊姓女子駕車駛及撞上，許女壓在車下被救出送醫搶救，仍宣告不治。

林園警分局調查，許女昨晚9時15分左右騎機車沿大寮區鳳林四路南往北直行，至鳳林四路與中正路口，遇36歲的黃姓女子駕駛轎車要左轉，雙方發生碰撞。

許女當下人滾落在地，摔向對向車道；不料，由47歲楊姓女子駕駛的轎車隨後駛來，撞上許女；許被壓在車下，路人急忙打119求救。救護車趕抵時，許已無生命跡象，送醫後，轉往高雄長庚醫院，凌晨零時40分許傷重宣告不治。

車禍發生當下影像曝光，只見當時許騎機車在左側的內車道，對於是否違規在先，警方指該車道並無禁止機車行駛，詳細車禍肇責由交通大隊釐清。