陸籍貨輪輪擱淺野柳！漁民憂漏油 海委會：已拉起攔油索

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」前晚在野柳海域棄船，17名船員被海巡救援安置，昨天下午因為流錨，鈺洲啟航逐漸往岸際靠近，今天上午已在野柳岸礁石擱淺，船上3台機具，已有1台掉落卡在礁石。漁民擔心船身破損帶來油污威脅，對當地港口與生態造成嚴重負擔。海委會表示，已備妥海汙資材，並在附近港口拉起攔油索，防止油汙。

鈺洲啟航輪本月14日載運3台中櫃新購橋式起重機抵達基隆，卻在基隆港西岸碼頭撞垮1座橋式起重機，中櫃認為新橋式機已有瑕疵拒收；鈺洲啟航輪在基隆港停泊到前天，因為康芮颱風逐漸接近台灣，搭載事故橋式機在內的1台橋式機及2台卸煤機，駛離基隆港準備前往漳州。

鈺洲啟航輪前天航行到核二廠外海一帶時，因為康芮颱風外圍環流風力和海流影響，加上負載3台重機具操船困難，負載過重動力不足，前晚在野柳外海下錨待援，晚間9時許船長棄船，海巡署將船上17人全數安全救回安置。

據了解，鈺洲啟航輪棄船後，昨天下午已經流錨，逐漸往岸邊靠近，由於船隻離海岸只有300多公尺，當地漁民擔心船身若觸礁受創，一旦燃油外洩，會嚴重威脅北海岸生態。到了今天清晨，鈺洲啟航輪已經在野柳岸礁石擱淺。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，在颱風增強的風浪中，今天清晨首見光線時，鈺洲啟航輪已在野柳風景區的擱淺位置撞上岸壁，甲板上的門型吊車傾倒，「船體底部不斷撞擊礁石，結構斷裂似乎只是時間問題」。

項彥豪表示，鈺洲啟航輪擱淺破損帶來的油污威脅，將對野柳周遭港口設施以及環境的生態環境造成沉重負擔，而未來殘骸清理更將是一項龐大的挑戰。