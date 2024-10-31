快訊

MLB／柯爾沒補位代價太沉重！滿壘沒下莊反被道奇攻5分大局追平

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鈺洲啟航輪恐洩重油 侯友宜下令全面監控、先設攔油索

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

中國籍鈺洲啟航輪29日失去動力，在野柳海域棄船，新北市長侯友宜今天災害應變中心受訪指出，輪船存有重油247噸、輕油37噸，為了避免油汙外洩，新北市環保局已在30日5時啟動緊急應便在東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口佈設攔油索，並依油汙模擬範圍安排20名人員與中央協力監控。

侯友宜說，鈺洲啟航輪重量為9968噸，載運3座橋式起重機、存油為重油247噸、輕油37噸，今天上午貨輪已經有傾斜情況，他們非常擔心貨輪如果重油洩漏，船隻無法及時拖走，可能嚴重影響周邊海域生態，新北全面戒備，希望在颱風來襲期間，把衝擊降到最低。

新北市環保局表示，初步觀察尚無發現漏油情事，但市府已在現場設置10條攔油索、21箱吸油棉片、8卷吸油棉卷及各型號攔油棉索38包等，這些物資已集中於野柳海洋公園附近的應變物資點待命，若有發生漏油汙染，即可啟動緊急應變計畫。

環保局也說，已在現場採樣證據保全，並要求船主採取必要應變措施，未依規定將依違反海汙法33條告發處分，最高可處3000萬元。

中國籍鈺洲啟航輪在野柳漁港外載浮載沉。記者游明煌／攝影
中國籍鈺洲啟航輪在野柳漁港外載浮載沉。記者游明煌／攝影
中國籍鈺洲啟航輪在野柳漁港外載浮載沉，新北市環保局已在現場布置攔油索。記者游明煌／攝影
中國籍鈺洲啟航輪在野柳漁港外載浮載沉，新北市環保局已在現場布置攔油索。記者游明煌／攝影

環保局 野柳

延伸閱讀

強颱康芮來襲 新北預防性撤離1204人

颱風康芮來襲新北沿岸嚴陣以待 防擱淺貨輪漏油

新北國中生命案家長議會旁聽 侯友宜致意表哀痛

康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

相關新聞

影／流錨後擱淺！陸鈺洲啟航輪卡野柳岸際 掉2台起重機恐漏油

中國大陸鈺洲啟航貨輪前晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，昨下午出現「流錨」，經颱風一夜風雨摧...

影／德翔台北輪翻版？資深船長：船體將斷裂油汙恐衝擊海域

中國大陸鈺洲啟航貨輪今天已在野柳岸際擱淺，經颱風一夜風雨摧殘，貨輪上載有的3台橋式起重機已掉落2台，恐有漏油嚴重威脅。

影／假清運真盜採！合法身分掩護盜砂石 大甲警逮現行犯

台中市大甲警分局日前接獲民眾通報，有挖土機在大甲區農地開挖，多輛砂石車不斷載運土方離開，警方獲報後立即到場，當場查獲現場...

影／高雄女駕駛恍神推撞路邊車撞路燈桿 糗釀側翻影片曝

黃姓女子昨晚6時22分許駕車行經高市三民區鐵道一街，疑恍神推撞停在路邊的轎車，導致受害車輛撞向路燈桿，黃女座車在路中央側...

中國鈺洲啟航貨輪卡野柳岸邊 若漏油恐造成生態浩劫

中國大陸鈺洲啟航貨輪前天出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，船長評估後決定在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上...

影／鈺洲啟航輪恐洩重油 侯友宜下令全面監控、先設攔油索

中國籍鈺洲啟航輪29日失去動力，在野柳海域棄船，新北市長侯友宜今天災害應變中心受訪指出，輪船存有重油247噸、輕油37噸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。