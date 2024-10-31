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影／鈺洲啟航輪恐洩重油 侯友宜下令全面監控、先設攔油索
中國籍鈺洲啟航輪29日失去動力，在野柳海域棄船，新北市長侯友宜今天災害應變中心受訪指出，輪船存有重油247噸、輕油37噸，為了避免油汙外洩，新北市環保局已在30日5時啟動緊急應便在東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口佈設攔油索，並依油汙模擬範圍安排20名人員與中央協力監控。
侯友宜說，鈺洲啟航輪重量為9968噸，載運3座橋式起重機、存油為重油247噸、輕油37噸，今天上午貨輪已經有傾斜情況，他們非常擔心貨輪如果重油洩漏，船隻無法及時拖走，可能嚴重影響周邊海域生態，新北全面戒備，希望在颱風來襲期間，把衝擊降到最低。
新北市環保局表示，初步觀察尚無發現漏油情事，但市府已在現場設置10條攔油索、21箱吸油棉片、8卷吸油棉卷及各型號攔油棉索38包等，這些物資已集中於野柳海洋公園附近的應變物資點待命，若有發生漏油汙染，即可啟動緊急應變計畫。
環保局也說，已在現場採樣證據保全，並要求船主採取必要應變措施，未依規定將依違反海汙法33條告發處分，最高可處3000萬元。
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