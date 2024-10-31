中國鈺洲啟航貨輪卡野柳岸邊 若漏油恐造成生態浩劫

中國大陸鈺洲啟航貨輪前天出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，船長評估後決定在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，經過康芮颱風一夜風雨船體已被吹到岸邊，船底有觸碰礁石危險。

鈺洲啟航貨輪日前因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，前天出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。船代公司洽陸方原要派大型拖救船，但因颱風無法成行。有資深船長及船員擔心，浩克輪不一定拖得動，加上康芮颱風風雨，認為要拖救不樂觀。目前船隻擱淺，是否因坐底而漏油，威脅已加大，附近各漁港都有預設攔油索防汙。 中國大陸鈺洲啟航貨輪前天出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，船長評估後決定在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，經過康芮颱風一夜風雨船體已被吹到岸邊。記者曾吉松／攝影 中國大陸鈺洲啟航貨輪經過康芮颱風一夜風雨船體已被吹到岸邊，若船底觸碰礁石漏油，恐造成生態浩劫。記者曾吉松／攝影 中國大陸鈺洲啟航貨輪前天出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，船長評估後決定在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，經過康芮颱風一夜風雨船體已被吹到岸邊。記者曾吉松／攝影