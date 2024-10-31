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嚇！高雄機車道躺了一個人 疑自撞倒地機車噴30公尺遠
高市前鎮區中山四路往小港方向的機車便道，昨天上午8時28分許有騎士發現便道上躺了一個人，疑自摔撞護欄，機車噴30公尺遠，有騎士經過險撞傷者，因機車道狹窄，救護員推擔架上便道，將傷者送醫，幸無生命危險。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在前鎮區中山四路往小港方向的機車便道，當時機車騎士騎在便道上，後看見一名騎士疑自摔倒在地上，機車噴了約30公尺遠。
有好心騎士停車往回跑查看騎士傷勢，警消接獲報案，由於機車便道狹窄，救護車無法開上便道，救護員推著擔架上便道，將傷者抬下便道，送醫治療，幸無生命危險。
轄區前鎮警分局警方指出，經了解，受傷的18歲陳姓男子昨天上午8時28分許不明原因摔車，因現場無監視影像畫面，陳男送醫後尚無法製作筆錄，將待其傷勢穩定後，了解事發原因。
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